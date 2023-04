Calciomercato Inter, per l’attacco si punta su un goleador della Ligue 1 | Il nome

La crisi e il momento no dell’Inter di Simone Inzaghi continua ininterrottamente e un altro segnalo negativo è arrivato nella giornata di ieri, con il pareggio dei nerazzurri per 1-1 all’Arechi, contro la Salernitana. L’Inter non vince più, visto che nelle ultime sei partite, comprese le competizioni disputate dai nerazzurri (Coppa Italia e Champions League), gli uomini del tecnico piacentino non hanno trovato nessuna vittoria. Inoltre, in queste ultime sfide, l’Inter ha dimostrato più volte di non sapere più trovare con facilità il gol, sbagliando difatti tantissime occasioni sotto porta. Nelle ultime 6, solamente 3 i gol realizzati. Il problema realizzativo dell’Inter sta diventando sempre di più un fattore e perciò la società di Viale della Liberazione si sta muovendo sul mercato per cercare di trovare un possibile colpo per l’attacco per la prossima stagione. L’indiziato numero uno di Beppe Marotta e Piero Ausilio sarebbe Loïs Openda.

Calciomercato Inter, l’obbiettivo per l’attacco è Openda

Ikoma Loïs Openda, attaccante classe 2000, attualmente in carica al Lens, cresce nelle giovanile dello Standard Liegi, passa al Bruges dove resta per 6 anni, fino poi a trasferirsi nel 2020 al Vitesse, in Olanda, il suo ultimo club prima del Lens. In Francia arriva la scorsa estate, e fin qui la sua nuova esperienza è stata grandiosa. I giallorossi, da cui deriva il soprannome Les Sang et Or, si trovano attualmente secondi in Ligue 1, alle spalle del PSG, e stanno realizzando una stagione di altissimo livello, al di sopra di tutte le aspettative. Openda sta trainando la squadra con i suoi gol, 15 finora con annesse due assist. Quattro settimane fa l’attaccante belga, nella partita contro il Clermont, ha realizzato una tripletta in soli 4′. Per tutti questi motivi la società nerazzurra starebbe pensando di poter puntare su Loïs Openda per la prossima stagione, provando ad affondare il colpo in estate. L’attuale valutazione di mercato del calciatore è di circa 20 milioni di euro.