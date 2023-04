Calciomercato Inter, rinnovo alle porte per il difensore: le ultime

I nerazzurri convincono il difensore a rinnovare, in settimana l'annuncio

Il reparto difensivo dell’Inter è quello che necessità di più rinforzi in vista della prossima stagione. I neroazzurri, infatti, con l’addio di Skriniar perdono tanto dal punto di vista qualitativo. Il calciatore slovacco non sarà l’unico a partire: con lui, infatti, anche Acerbi e D’Ambrosio.

Inter, svolta per De Vrij

L’agente, Federico Pastorello, sta lavorando per chiudere anzitempo la trattativa per il prolungamento di contratto di De Vrij che è pronto a restare all’Inter. Il centrale olandese ha comunicato pubblicamente che nei prossimi giorni ci sarà un nuovo incontro con la società e i dirigenti per il prolungamento del contratto.