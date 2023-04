Calciomercato Juventus, Milinkovic Savic-Rabiot sfida ora e futura

Oggi va in scena Lazio–Juventus. La sfida tra la seconda in campionato e la seconda senza penalizzazione. Ma la sfida si proietta già verso il calciomercato estivo.

Calciomercato Juventus, sarà l’anno di Milinkovic in bianconero?

Da diversi anni ormai il nome di Milinkovic Savic è accostato a quello della Juventus, ma come sempre va a finire che svanisce tutto. Quest’anno, per il momento, ci sono le difficoltà legate ai casi di tribunale dei bianconeri, che non possono organizzare per bene il futuro. Altro problema è “Rabiot“. Il centrocampista francese sta disputando una stagione ad altissimi livelli, ma è in scadenza di contratto in estate. Dunque il futuro dei due potrebbe essere molto legato.