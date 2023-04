Calciomercato Juventus, Sabatini: “Vi racconto come ho perso Rabiot” | Il retroscena

“I flop sono stati persino troppi e non ho voglia di ricordarli. I flop non sono solo i calciatori acquistati che non hanno reso, ma anche gli acquisti che ho mancato. Considero, per esempio, un grande flop non essere riuscito a chiudere il contratto di Adrien Rabiot. L’avevo in mano e all’ultimo istante, per motivi contingenti, l’ho perso”.

Calciomercato Juventus, Rabiot verso il rinnovo

Queste le parole di Walter Sabatini, ex ds di Roma e Lazio ai microfoni de Il Foglio che ha parlato del centrocampista francese, che a sorpresa potrebbe rimanere alla Juventus, rifiutando le offerte di Barcellona e Psg visto che l’ex Lione chiede un contratto vicino ai 10 milioni di euro.