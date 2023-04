Calciomercato Juventus, si guarda alla difesa per la prossima stagione | Il nome

Nonostante la Serie A inizi ad entrare nel vivo e nel momento più caldo della stagione, il termine del campionato non appare più così lontano. A separare la Juventus dal termine della stagione ci sono soltanto 10 partite (considerando quella odierna contro la Lazio). Per questo le società, come quella bianconera, composta dal nuovo presidente Gianluca Ferrero e dal direttore generale Maurizio Scanavino, stanno già iniziando a pensare alla prossima sessione di mercato, quella estiva. La Vecchia Signora dovrà pensare non solo alle scadenza contrattuali di alcuni giocatori nel prossimo mese di giugno (Rabiot, Paredes, Di Maria, Milik, Cuadrado, Alex Sandro e Pinsoglio) ma anche agli innesti di nuovi giocatori per la rosa. Per migliorare il reparto difensivo, pare quindi che la dirigenza bianconera si starebbe guardando in casa e il nome in questione sarebbe quello di Koni De Winter, in prestito all’Empoli.

Calciomercato Juventus, il nome per la difesa è De Winter

Koni De Winter, giovane difensore centrale nato e cresciuto in Belgio, trasferitosi nelle giovanili della Juventus nel 2018, si è reso protagonista di una prestazione di altissimo livello ieri sera contro il Milan, a San Siro. Il merito del pareggio dei toscani, 0-0, in casa del Milan, è stato sicuramente dovuto alle superlative parate dell’esordiente Samuele Perisan, ma anche alla buonissima gara giocata da De Winter. Il classe 2002, che giocava fino all’anno precedente in Serie C con la Juventus Next Gen, si è trasferito lo scorso luglio in prestito all’Empoli, dove ha finora raccolto ben 13 apparizioni in massima divisone. Proprio le prestazioni del giocatore e la sua qualità starebbero facendo pensare alla Juventus di puntare sul belga per la prossima stagione e di valutarlo meglio nel precampionato alla Continassa. Per il giocatore arrivano già forti voci di mercato e d’interesse dall’estero, visto che il West Ham sembrerebbe molto interessato in De Winter e sarebbe pronto ad offrire fino a 20 milioni di euro. L’obbiettivo del giocatore sarebbe però quello di rimanere alla Juventus, e guadagnarsi così un posto nella nazionale belga.

Le parole di Zanetti su De Winter

Sul talento bianconero si è inoltre da poco espresso il suo attuale allenatore, Paolo Zanetti. Queste le sue parole in merito: “Arriverà a giocare nei top club. Quando c’è da fare una partita secca non ne ha sbagliata neanche una, quando invece c’è da dare continuità ha lasciato giù qualcosa. Ma è normalissimo, sta maturando. L’anno scorso giocava in Serie C, quest’anno ha giocato tanto e quando l’ha fatto ha giocato molto bene“.