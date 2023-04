Calciomercato Milan, la società ha un obiettivo per l’attacco ma la cifra richiesta è alta

A Casa Milan la dirigenza rossonera si è già messa all’opera per quanto riguarda la il mercato, visto che le questioni da dipanare sono molte. In primis, Paolo Maldini e Frederic Massara dovranno pensare alla questione dei rinnovi contrattuali, visto che sono in molti i calciatori rossoneri che andranno in scadenza. I giocatori rossoneri, il quale contratto scadrà il 30 giugno 2023, in questione sono: Brahim Díaz, Sergiño Dest, Aster Vranckx, Olivier Giroud (per il quale c’è però un accordo per il rinnovo), Tiémoué Bakayoko, Zlatan Ibrahimović, Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante. Molti di questi verranno persi a zero dal Diavolo oppure non riscattati. La regione dove il Milan si trova maggiorente in difficoltà è l’attacco, visto che Ibrahimović lascerà quasi sicuramente i rossoneri, come Divock Origi, che non è in scadenza ma che partirà in estate quasi certamente. Per questo la società rossonera si sta muovendo sul mercato e l’obbiettivo principale per l’attacco, finito sotto il mirino di Maldini e Massara, sarebbe Jonathan David.

Calciomercato Milan, David è l’obbiettivo per l’attacco

Jonathan Christian David nasce nel quartiere di Brooklyn, a New York, ma decide di rappresentare il Canada. L’attaccante classe 2000, cresce nell’Ottawa, club canadese, per poi farsi notare dal Gent, squadra belga dotata di un grande settore scout e giovanile, che lo acquista nel 2018. Nell’agosto del 2020 avviene il suo trasferimento al Lille, dove milita tutt’ora e, solamente una stagione dopo, vincerà la Ligue 1 e la Supercoppa Francese. In questa stagione David ha disputato finora, in Ligue 1 e in Coupe de France, 31 partite, mettendo a referto 21 gol complessivi e 4 assist: numeri da paura. Sul canadese, secondo nella classifica marcatori della Ligue 1, c’è il forte interesse del Milan. La difficoltà per portarlo a Milano sta nella valutazione che il Lille ne fa, ovvero tra i 40 e i 50 milioni di euro.