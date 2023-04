Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa al bomber per la prossima stagione

Il futuro dell’attacco della Roma del prossimo anno è legato alla permanenza o meno di Tammy Abraham e Andrea Belotti: in caso di addio del centravanti inglese, Tiago Pinto è chiamato a portare nella Capitale un attaccante di livello per mantenere competitivo il reparto avanzato.

Calciomercato Roma, Tiago Pinto pensa a Mauro Icardi

Come riporta calciomercato.it, Tiago Pinto vorrebbe portare Mauro Icardi in giallorosso qualora Abraham venisse ceduto: 15 milioni è, di fatto, l’attuale valore di mercato dell’ex bomber e capitano dell’Inter, legato al PSG da un altro anno di contratto da circa 12 milioni bonus inclusi. Il Galatasaray oggi è in pole considerata anche la volontà del calciatore, tuttavia ‘footmercato.net’ proprio in queste ore rilancia con forza le candidature di due big italiane, ovvero Milan e Roma.