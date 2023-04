Gaich regala tre punti importantissimi agli scaligeri: Spezia a -4

Partita giocata perfettamente dai neroverdi di Dionisi che però nonostante i 6 tiri in porta non riescono a sbloccare la gara, decisamente a senso unico. E’ però un gol di Harroui a portare in vantaggio i neroverdi nel primo tempo anche se è nella ripresa che l’Hellas si scatena e prima ci pensa Ceccherini a pareggiare i conti e poi è Gaich a regalare tre punti importantissimi agli scaligeri che si avvicinano allo Spezia di Semplici.