Il sabato del betting, la Serie A e la Premier League | Bonus di benvenuto

I migliori bonus di benvenuto offerti dai bookmakers italiani, il mondo delle scommesse non si ferma mai | Le comparazioni quote del web

I migliori bonus di benvenuto, comparazione quote della giornata

Si parte dalla Premier League

Alle 13.30 scendono in campo Manchester United ed Everton. Padroni di casa che viaggiano spediti verso la qualificazione alla prossima Champions League, ma che devono comunque fare attenzione alle inseguitrici. Discorso diverso per gli ospiti che sono immischiati in pieno nella zona per non retrocedere. I bookmakers quotano il segno 1 a 1.5 su Sportbet, segno 2 a 7.5 e segno X a 4.50.

Si chiude in Serie A

Alle 20.45 scendono in campo Lazio e Juventus. I biancocelesti vogliono sfruttare ancora una volta i passi falsi di Milan e Inter per allungare sulla zona che vale la prossima Champions League. Ospiti che vogliono continuare la loro rincorsa verso l’Europa che conta. Il segno 1 è quotato a 2.85 su Sportbet, segno 2 a 2.95 e segno X a 2.95 su Sportbet.