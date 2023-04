Inter, l’aiuto di Sousa ad Inzaghi

Aiuto in vista Champions League per Sousa ad Inzaghi

Ieri ennesimo stop stagionale dell’Inter di Simone Inzaghi. Adesso il destino dell’allenatore è quasi segnato a fine stagione, a meno che di incredibili successi in Champions League.

Inter, il suggerimento a fine gara di Sousa

Martedì è già tempo di Champions League, e lo sa bene Simone Inzaghi che non può permettersi altri passi falsi, nonostante non sarà per nulla una gara semplice quella contro il Benfica. La Repubblica racconta un simpatico siparietto arrivato lontano da occhi indiscreti tra Sousa e Inzaghi a fine partita. Sousa: “Hai visto il Benfica? Gioca sempre avanti, sempre avanti”. Questo l’aiuto che ha voluto dare il tecnico della Salernitana dopo lo sgambetto ai neroazzurri in campionato.