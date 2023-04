La Lazio doma la Vecchia Signora grazie al solito Zaccagni

Chiude la 30esima giornata di campionato il big match tra Lazio e Juventus che ha regalato immense emozioni. Match molto intenso e dinamico. Già nel primo tempo tanti i colpi di scena, conditi con due gol, di cui uno per parte. Il primo viene siglato dal capitano laziale, Milinkovic-Savic, che di petto mette giù ed insacca il pallone alle spalle di Szczesny. Solo due minuti più tardi i bianconeri, però, pareggiano i conti con Rabiot che la mette dentro dopo che il pallone carambola più volte in aria. Nel secondo tempo la trama non cambia, le squadre alzano addirittura l’intensità con cui fanno girare il pallone, ma nel gioco a terra la Lazio trova vantaggio, specialmente se illuminata da Luis Alberto, che regala un assist fantastico a Zaccagni che porta in vantaggio i biancocelesti, al minuto 53. Il match continua a regalare sorprese grazie alle ripetute occasioni create sia da un lato che dall’altro, i bianconeri tentano in ogni modo di agguantare la Lazio, anche con l’inserimento di Chiesa, ma l’uomo che crea più scompiglio è Angel Di Maria. Sarri chiede calma e gestione ed i suoi ragazzi eseguono alla lettera portando così a casa 3 punti pesantissimi, visto i pareggi di Milan ed Inter. Grande prestazione dei biancocelesti impreziositi anche dal tifo spettacolare.

Lazio-Juventus, tabellino e risultato

Reti: 38′ Milinkovic Savic, 42′ Rabiot, 53′ Zaccagni

Ammoniti: Locatelli, Alex Sandro, Cuadrado

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi (24′ st Vecino), Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile (18′ st Pedro), Zaccagni. A disp.: Maximiano, Adamonis, Lazzari, Patric, Gila, Radu, Pellegrini, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Romero, Cancellieri, Pedro. All. Sarri

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado (24′ st Danilo), Fagioli, Locatelli (18′ st Paredes), Rabiot, Kostic (18′ st Chiesa); Milik, Vlahovic (18′ st Milik). All. Landucci (vice Allegri)