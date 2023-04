Lazio, alla caccia del clean sheet

La Lazio, reduce dalla vittoria con il Monza, affronterà la Juventus questa sera all’Olimpico. I bianconeri stanno attraversando un grandissimo momento di forma, dato che vengono da 6 risultati utili consecutivi. Una vittoria questa sera per la Lazio rappresenterebbe un grande passo in avanti poiché allungherebbe sulle inseguitrici, dopo i pareggi di Milan e Inter. Contro la Juventus, però, non sarà una sfida facile, dato che i bianconeri sono a mille dato che vogliono acciuffare la Champions League, nonostante i 15 punti di penalizzazione.

Lazio, Provedel può sfatare il tabù Juventus

Il fatto che contro la Juventus la sfida non sia affatto semplice lo sa benissimo il portiere della Lazio, Provedel, il quale contro i piemontesi ha accumulato solo sconfitte. L’estremo uomo biancoceleste vorrà sfatare questa tabù e vorrà migliorare anche il suo record di minuti consecutivi senza goal subiti, poiché attualmente sta a 565′, ma tra settembre e ottobre non subì gol per 620′. Nel caso di clean sheet anche stasera, raggiungerebbe Marchegiani per partite consecutive senza subire goal (7 partite).