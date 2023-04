Lazio, l’iniziativa di Lotito prima della sfida contro la Juventus

La Lazio questa sera è attesa dall’importante sfida contro la Juventus di Massimiliano Allegri: i biancocelesti hanno la possibilità di allungare su Milan e Inter, in attesa di sapere cosa farà la Roma in casa del Torino. Per questo motivo, la presenza del Presidente Claudio Lotito non si è fatta attendere.

Lazio, Lotito parla alla squadra prima della gara contro la Juventus

Come riportato da Il Messaggero, i biancocelesti hanno preparato il big match di questa sera contro la Juventus in un clima sereno all’interno, ma turbolento all’esterno a causa delle vicende relative all’indagine della Guardia di Finanza. A riportare la pace ci ha pensato Claudio Lotito che ha voluto ribadire alla squadra la propria innocenza. Il patron ieri ha fatto visita alla squadra tranquillizzando tutti: “Perché non ho nulla da nascondere, la nostra è una casa di cristallo“.