Manchester United-Everton, probabili formazioni e dove vederla

Partita importantissima per entrambe a Old Trafford

United cerca della seconda vittoria consecutiva

Manchester United-Everton, valevole per 30esima giornata di Premier League, è in programma oggi alle 13.30 all’Old Trafford di Manchester. Red Devils a caccia di punti importanti per la corsa Champions, dopo la fondamentale vittoria contro Brentford nel recupero di mercoledì scorso. Everton a caccia del quinto risultato utile consecutivo per provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione. Il match verrà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K

Manchester United-Everton, le probabili formazioni

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Malacia; Fred, Sabitzer; Antony, Bruno Fernandes, Rashford; Martial.

EVERTON (3-4-3): Pickford; Keane, Tarkowski, Godfrey; Coleman, Onana, Gueye, Mykolenko; Iwobi, Gray, McNeil.