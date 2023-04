Problemi in attacco per Spalletti

Altri problemi per Luciano Spalletti. Nella sfida di ieri contro il Lecce, Giovanni Simeone ha rimediato un risentimento muscolare alla coscia destra, con il calciatore argentino che ha chiesto anticipatamente il cambio.

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, adesso l’obiettivo è recuperare Victor Osimhen per la gara di Champions League contro il Milan vista anche l’assenza del calciatore argentino ex Hellas Verona.