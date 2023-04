Nizza-PSG, probabili formazioni e dove vederla

Il PSG per uscire dalla crisi

Nizza-PSG, match valevole per la 30esima giornata di Ligue1, è in programma questa sera, alle 21, all’Allianz Riviera di Nizza. Parigini chiamati al riscatto dopo le due sconfitte contro Rennes e Lione che hanno rimesso in discussione il titolo. PSG obbligato a vincere, soprattutto dopo la vittoria del Lens, ora soltanto a 3 punti di distanza. Il Nizza, invece, a caccia di punti per inseguire il sogno Europa. Il match sarà disponibile in TV su Sky Sport Football e in streaming su Now.

Nizza-PSG, probabili formazioni

Nizza (4-4-2): Schmeichel; Mendy, Dante, Todibo, Bard; Pepe, Rosario, Thuram, Diop; Moffi, Laborde

PSG (3-5-2): Donnarumma; Pembele, Marquinhos, Danilo; Hakimi, Vitinha, Verratti, Renato Sanches, Nuno Mendes; Messi, Mbappé.