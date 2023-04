Real Madrid-Villareal, probabili formazioni e dove vederla

Il Real sfida il Villareal al Bernabeu

Real Madrid-Villareal, valevole per la 28esima giornata de LaLiga, è in programma questa sera, alle 21, al Santiago Bernabeu di Madrid. I Blancos di Ancelotti, forti della grande notte del Camp Nou, provano a confermarsi ulteriormente anche in campionato. Villareal a caccia di punti per la zona Champions. Il match sarà visibile in esclusiva su DAZN.

Real Madrid-Villareal, probabili formazioni

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Alaba, Militao, Camavinga; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius.

VILLARREAL (4-3-3): Reina; Pedraza, Pau Torres, Albiol, Foyth; Baena, Parejo, Terrats; Teremi, Morales, Chukwueze.