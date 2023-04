Sampdoria-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

Sfida salvezza tra le ultime della classe visto che sono due squadre che lottano per i bassi fondi e che rischiano di finire in serie B. Stankovic conferma Gabbiadini invece tanti cambi per Ballardini.

PROBABILI FORMAZIONI:

SAMPDORIA (3-4-2-1): Turk; Zanoli, Nuytinck, Amione; Leris, Rincon, Winks, Augello; Cuisance, Djuricic; Gabbiadini.

CREMONESE (3-5-2): Carnesecchi; Aiwu, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Meité, Valeri; Tsadjout, Dessers.

DOVE VEDERLA:

La gara del Luigi Ferraris sarà trasmessa su Dazn.