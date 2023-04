Southampton-Manchester City, probabili formazioni e dove vederla

City cerca la vittoria per inseguire l’Arsenal

Southampton-Manchester City, match valevole per la 30esima giornata di Premier League, è in programma oggi, alle 18.30, al St. Mary’s Stadium di Southampton. City di Guardiola, impegnato nell’inseguimento all’Arsenal capolista, cerca tre punti per confermare il periodo positivo. Southampton, invece, fermo all’ultimo posto prova ad avvicinarsi alla zona salvezza, distante 5 punti. Il match sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e in streaming su Now TV e Sky Go.

Southampton (4-2-3-1): Bazunu; Bree, Bednarek, Bella-Kotchap, Perraud; Ward-Prowse, Lavia; Walcott, Alcaraz, Sulemana; Onuachu. Allenatore: Selles

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Ake; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Foden, Alvarez, Grealish. Allenatore: Guardiola