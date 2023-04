Tottenham-Brighton, probabili formazioni e dove vederla

I due tecnici italiani si sfidano per un posto in Europa

Tottenham-Brighton, valevole per 30esima giornata di Premier League, è in programma oggi, alle 16, al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Spurs a caccia di una vittoria, dopo gli ultimi due pareggi contro Everton e Southampton, per provare la rincorsa alla zona Champions. Stellini, sostituto di Antonio Conte alla guida del club londinese, cerca i primi tre punti sulla panchina del Tottenham. Ben diversa la situazione in casa Brighton; la formazione di De Zerbi prosegue una stagione straordinaria e non si preclude la qualificazione alle prossime coppe europee. Distanziate da soli 4 punti (Brighton con due partite in meno) il match assume un valore di vero e proprio spareggio. Tottenham-Brighton sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201) e in streaming su Sky Go e NowTV.



Tottenham-Brighton, probabili formazioni