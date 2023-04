Wolverhampton-Chelsea, probabili formazioni e dove vederla

Comincia la nuova era Lampard in casa Chelsea

Wolverhampton-Chelsea, match valevole per la 30esima giornata di Premier League, è in programma oggi, alle 16, al Molineux Stadium. Partita fondamentale che segna un nuovo corso per i blues dopo il ritorno in panchina di Lampard. Il tecnico inglese è chiamato a salvare una stagione terribile, soprattutto dopo la pesantissima spesa di gennaio, con un 11esimo posto in classifico, troppo lontano dalle attese della vigilia. Lampard proverà a suonare la carica e prendersi i primi tre punti. I Wolves, invece, fermi a 28 punti, provano a centrare un risultato positivo per allontanarsi dalla zona retrocessione. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Football e in streaming su Sky Go, NOW Tv.

Wolverhampton-Chelsea, probabili formazioni

WOLVERHAMPTON (4-3-3): José Sa; Semedo, Dawson, Kilman, Bueno; Lemina, Ruben Neves, Nunes; Adama Traoré, Raul Jimenez, Podence.

CHELSEA (4-3-3): Kepa; James, Fofana, Badiashile, Chilwell; Kanté, Enzo Fernandez, Mount; Madueke, Havertz, Sterling.