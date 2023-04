In arrivo nuovi problemi per Inzaghi. L’allenatore nerazzurro dovrà fare a meno sia di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu per la sfida di Champions League contro il Benfica. I due calciatori di Inzaghi, come riporta Sky Sport, stanno migliorando la propria condizione, ma difficilmente saranno disponibili per la sfida di martedì anche saranno a disposizione per la partita contro i portoghesi anche se il difensore e il centrocampista potrebbero farcela per la sfida di Europa.