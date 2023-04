Calciomercato Lazio, addio vicino per Milinkovic Savic

Dopo 8 stagioni con la maglia della Lazio, quest’estate Milinkovic Savic potrebbe davvero lasciare la capitale. Le richieste arrivano da mezza Europa, soprattutto dalla Juventus.

Calciomercato Lazio, Lotito fissa il prezzo

Lotito ha fissato il prezzo: servono almeno 40 milioni di euro, come riportato da La Stampa. Il centrocampista serbo, in scadenza nell’estate del 2024, non sembrerebbe affatto intenzionato a rinnovare il suo contratto con la Lazio, anche se sarà sempre grato alla società biancoceleste per tutto l’amore che gli ha dato. La Juventus è alla finestra ed attende nuovi movimenti.