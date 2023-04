Calciomercato Lazio, l’esterno finito nel mirino delle big: le ultime

Lotito alza il prezzo per l'esterno biancoceleste

Mattia Zaccagni si è rilevato uno dei migliori acquisti fatti da Lotito, al punto di aver ricevuto richieste anche da big europee per il giocatore. L’esterno biancoceleste è stato acquistato dal Verona per un valore pari a 9mln di euro, mettendo a segno un grande colpo. Utile al gioco di Sarri e molto efficace sotto porta, Zaccagni si è preso il posto titolare nella Lazio ed ora punta alla Nazionale.

Lazio, il PSG osserva il giocatore

Il club parigino starebbe tenendo d’occhio l’esterno laziale, raccogliendo informazioni. Non c’è ancora stato nulla tra i due club, ma nella sessione invernale, qualcosa è trapelato e questo non esclude che il PSG potrebbe intavolare una trattativa , già a giungo. Lotito chiede per il calciatore 40mln di euro.