Futuro lontano da Roma per Roger Ibanez

Il futuro di Roger Ibanez sembra sempre più complicato. L’Atletico Madrid si è fatto sotto ed ha chiesto informazioni sul calciatore.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo per Ibanez

Saputo dell’interessamento dell’Atletico Madrid per Ibanez, la Roma ha fissato il prezzo: servono almeno 30 milioni. Per Tiago Pinto si tratterebbe di una super plusvalenza, come riportato proprio da SportMediaset.