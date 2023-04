Calciomercato Roma, difesa da aggiustare: nuova idea per Pinto

La Roma a giugno dovrà agire sicuramente sul mercato, e la farà maggiormente in difesa. Il ds dei giallorossi, Tiago Pinto, sta cercando un possibile talento da poter inserire in rosa. Il caso Smalling è tutt’altro che chiuso, infatti, il difensore centrale ancora non ha fatto sapere se rinnoverà o meno, perciò il ds portoghese si muove, già ora, per il possibile sostituto.

Roma, Van de Ven nel mirino

Van de Ven è il giovane talento su cui la Roma ha posato gli occhi. Il centrale difensivo è di proprietà del Wolfsburg ed al momento vale 10mln di euro, che i giallorossi potrebbero ricavare dalla vendita di Kluivert. Questo, ovviamente, è un discorso da riprendere nella sessione di mercato estiva, intanto Pinto sonda il terreno.