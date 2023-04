Calciomercato Roma, possibile arrivo di un ex bomber della Serie A

La Roma, e specialmente Tiago Pinto, iniziano a pensare alla sessione di mercato estiva. Tra i vari argomenti, spunto il nome di un attaccante che ha già calcato i campi della Serie A.

Calciomercato Roma, si vira su Icardi

Il nome scelto per il futuro dell’attacco della Roma sembrerebbe quello di Mauro Icardi. L’ex capitano dell’Inter, adesso di proprietà del PSG ma in prestito al Galatasaray sarebbe finito sotto la lente della dirigenza della Roma. Il bomber argentino sta vivendo una nuova giovinezza in Turchia. Proprio in Turchia vorrebbe rimanere il calciatore, che la mette come prima scelta è per il suo futuro, ma il corteggiamento della Roma potrebbe incuriosire e non poco.