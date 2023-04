Inter, continuano a non arrivare buone notizie dall’infermeria

Per Inzaghi è decisamente un momento no. Oltre ai risultati che tardano ad arrivare, continuano la serie di infortuni, e per di più non si riescono a recuperare giocatori che sono fondamentali per questa squadra.

Inter, in Champions ancora senza Skriniar e Calhanoglu

Martedì sera c’è il primo atto della sfida al Benfica. Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi dovrà però fare a meno ancora una volta sia di Skriniar che di Calhanoglu. Il centrocampista è leggermente più avanti di condizione, ma entrambi saranno probabilmente a disposizione per il ritorno di Champions League. Potrebbe esserci uno spezzo di partita di sabato contro il Monza, ma senza forzare troppo per cercare di averli al meglio per il finale di stagione.