Lione-Rennes, probabili formazioni e dove vederla

Lione alla rincorsa della zona Europa

Lione-Rennes, match valido per la 30esima giornata di Ligue1, in programma questo pomeriggio alle 13 al Parc OL di Lione. Padroni di casa, fermi a 44 punti, cercano una vittoria per avvicinarsi alla zona Europa. Rennes a caccia dei tre punti, importanti per l’approdo alla prossima Europa League. L’incontro sarà disponibile in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport Football (canale 203), in streaming su Now e Sky Go.

Lione-Rennes, probabili formazioni

LIONE (3-4-1-2): Lopes; Lovren, Lukeba, Diomandé; Kumbedi, Caqueret, Tolisso, Tagliafico; Cherki; Lacazette, Barcola.

RENNES (5-4-1): Mandanda; Traoré, Wooh, Omari, Theate, Meling; Bourigeaud, Majer, Santamaria, Doué; Kalimuendo.