Liverpool-Arsenal, probabili formazioni e dove vederla

Arsenal a Liverpool per vincere ancora

Il big match della giornata di Premier League è senza dubbio Liverpool–Arsenal, in programma oggi, alle 17, ad Anfield. Match fondamentale per entrambe: padroni di casa chiamati a rispondere dopo il periodo negativo e la classifica non esaltante, molto al di sotto delle aspettative, con soli 43 punti e un ottavo posto; Gunners con il solo obiettivo della vittoria per proseguire lo straordinario periodo di forma e avvicinare un titolo che manca dal 2004. Liverpool-Arsenal sarà visibile su Sky Sport Uno oppure su Sky Sport 4K o in streaming su Now e SkyGo.

Liverpool-Arsenal, probabili formazioni

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson; Henderson, Fabinho, Milner; Salah, Jota, Gakpo. All. Klopp.

ARSENAL (4-2-3-1): Ramsdale; White, Gabriel M., Holding, Zinchenko; Partey, Xhaka; Trossard, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus. All. Arteta.