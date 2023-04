Rayo Vallecano-Atletico Madrid, probabili formazioni e dove vederla

L’Atletico cerca la quinta vittoria consecutiva

Rayo Vallecano-Atletico Madrid, match valido per la 28esima giornata de LaLiga, si giocherà questa sera, alle 21, allo stadio Stadio Teresa Rivero di Madrid. Colchoneros di Simeone in grande condizione cercano la quinta vittoria consecutiva per confermare il terzo posto in classifica. Rayo Vallecano, invece, a caccia dei tre punti per agguantare la zona Conference League. Il match sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Rayo Vallecano-Atletico Madrid, probabili formazioni

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Dimitrievski, Garcia, Catena, Lejeune, Balliu, Comesana, Valentin, Garcia, Trejo, Palazon, Camello.

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Savic, Gimenez, Hermoso, Molina, Llorente, Koke, Lemar, Carrasco, Griezmann, Morata.