Barcellona-Girona, probabili formazioni e dove vederla

Barcellona vicino alla conquista del titolo

Barcellona-Girona, match valido per la 28esima giornata de LaLiga, è in programma alle 21 al Camp Nou. I Catalani, sempre più vicini alla conquista aritmetica del titolo, provano ad aggiungere altri punti di vantaggio sulla seconda dopo la sconfitta interna subita dal Real Madrid. L’incontro sarà disponibile in esclusiva su DAZN.

Barcellona-Girona, probabili formazioni

Barcellona (4-3-3): ter Stegen, Alba, Alonso, Araujo, Koundé, Gavi, Garcia, Roberto, Fati, Lewandowski, Torres.

Girona (4-1-4-1): Gazzaniga, Martinez, Bueno, Lopez, Hernandez, Romeu, Tsigankov, Martin, Garcia, Villa, Castellanos.