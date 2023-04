Benevento-Spal, probabili formazioni e dove vederla

Scontro salvezza a Benevento

Benevento-Spal, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma oggi, alle 12.30, allo stadio Vigorito di Benevento. Scontro salvezza fondamentale in cui entrambe cercheranno di portare a casa i tre punti per avvicinarsi alla zona playout. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.



Benevento-Spal, probabili formazioni

BENEVENTO (3-4-3): Paleari; Veseli, Leverbe, Tosca; Improta, Koutsoupias, Schiattarella, Letizia; Carfora, Pettinari, Tello.

SPAL (4-3-2-1): Alfonso; Dickmann, Meccariello, Dalle Mura, Celia; Murgia, Prati, Nainggolan; Fetfatzidis, Maistro; Moncini.