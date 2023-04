Brescia-Ternana, probabili formazioni e dove vederla

A Brescia arriva la Ternana

Brescia-Ternana, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Rigamonti di Brescia. Padroni di casa, in crisi profonda e all’ultimo posto, mancano dalla vittoria da novembre, ma la zona play-out è distante soli 6 punti. Le Fere, invece, cercano il terzo risultato utile consecutivo per restare attaccati al gruppo play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Brescia-Ternana, probabili formazioni

BRESCIA (4-3-1-2): Lezzerini; Jallow, Adorni, Mangraviti, Huard; Bisoli, Labojko, Bjorkgren; Listkwoski; Ayè, Bianchi. All. Gastaldello.

TERNANA (3-4-2-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani; Cassata, Di Tacchio, Coulibaly, Corrado; Palumbo, Partipilo; Favilli. All.: Lucarelli