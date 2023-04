Calciomercato Inter, si stringe per l’attaccante: ecco le soluzioni

L’Inter ha bisogno di rivedere qualche ruolo e il mercato estivo porterà sicuramente novità, specialmente nel reparto d’attacco. Dzeko e Lukaku restano delle situazioni complicate, uno per il rinnovo del contratto, l’altro tornerà quasi sicuramente al Chelsea. L’unica certezza rimane Lautaro Martinez, perciò Marotta è chiamato a trovare soluzioni. L’ultima idea è Retegui, più di una suggestione, che ridarebbe vita ad un attacco ormai spento.

Inter, il piano per Retegui

Retegui è un vero e proprio obiettivo dei nerazzurri e Marotta sta facendo in modo di portarlo a Milano. Da quando è stato convocato in Nazionale, il prezzo dell’italo-argentino è schizzato alle stelle, sfiorando la cifra di 20mln di euro, perciò per averlo bisognerà trovare la soluzione. Una può essere quella di racimolare un piccolo tesoretto dagli esuberi e sperare di arrivare alla cifra della richiesta, un’altra potrebbe riguardare Facundo Colidio che potrebbe rimanere al Tigre a titolo definitivo, rientrando nella trattativa.