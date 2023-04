Calciomercato Inter, un top club europeo vuole Dumfries: offerti 25 milioni

L’Inter sta vivendo una seconda parte di stagione da dimenticare. Simone Inzaghi è sempre al centro di tante critiche e i nerazzurri in questo momento si trovano addirittura fuori dalla zona Champions. A meno che il tecnico non vinca la Champions, con ogni probabilità l’Inter cambierà in estate. Ma a lasciare i nerazzurri ci saranno altri giocatori tra cui Denzel Dumfries, uno dei peggiori dell’ultimo periodo. Sull’olandese, nelle ultime ore, sarebbe piombato un top club spagnolo.

Il Real cerca il dopo Carvajal, idea Dumfries

Il club spagnolo starebbe cercando un terzino per sostituire Carvajal in prospettiva futura. Il Real Madrid avrebbe offerto ai nerazzurri 25 milioni di euro per Dumfries. Cifra nettamente inferiore ai 50 richiesti dall’Inter per lasciarlo partire.