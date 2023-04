Calciomercato Juventus, sirene inglesi per il difensore: il sostituto arriva dalla Liga

La Juventus pensa al futuro e guarda in Spagna

La Premier torna a farsi sentire e bussa alle porte della Serie A, precisamente in casa Juventus. L’obiettivo sembra essere Wojciech Szczesny, estremo difensore bianconero, che a quanto pare piace a Tottenham e Manchester United. Loris, numero uno degli Spurs, comincia a soffrire i ritmi della Premier, mentre De Gea sarà mandato a scadenza di contratto. Il polacco viene reputato il profilo migliore per fare il sostituto, in entrambe i casi.

Juventus, ecco l’alternativa a Szczesny

Se dovesse arrivare un’offerta allettante, la Juventus potrebbe pensare di cedere il portiere. Il profilo per sostituirlo sembra essere quello del georgiano Giorgi Mamardashvili, classe 2000, che il Valencia valuta almeno 25mln di euro.