Calciomercato Lazio, addio sempre più vicino: Juventus alla finestra

Dopo la gran bella vittoria contro la Juventus, la Lazio torna a parlare di mercato. L’indiziato principale rimane Milinkovic-Savic che, a quanto pare, è destinato a lasciare la capitale dopo anni di fedeltà e grandissime prestazioni. Con ogni probabilità nel suo futuro ci sarà ancora la Serie A, ma nulla è scontato.

Lazio, la Juventus sul centrocampista

Il centrocampista serbo ha intenzione di lasciare i biancocelesti ma vorrebbe farlo garantendo qualche entrata per la società, perciò potrebbe arrivare comunque un rinnovo di contratto, per non perderlo a zero. Solo una richiesta fà il giocatore, ovvero quella di inserire nel documento una clausola di 35/40mln di euro. La Juventus osserva la situazione, avendo già il si del giocatore.