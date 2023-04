Calciomercato Milan, Maldini pensa a svecchiare la rosa | Due gli obiettivi

È un momento complicato in casa Milan per via della continuità di risultati che fatica ad arrivare in questa stagione. Anche i rossoneri, come i cugini dell’Inter, rischiano di non entrare a fare parte delle 32 squadre che giocheranno la prossima Champions League. I riflettori, oltre al campionato, sono rivolti anche al mercato, quello stesso che la scorsa estate si è rivelato fallimentare. Secondo quanto riportato da TMW, Maldini starebbe seguendo con grande attenzione i due talenti dell’Empoli: Tommaso Baldanzi e Fabiano Parisi.

Il vice Theo arriva dall’Empoli

Visto e considerato che ha dato poco Ballo-Touré finora nella sua esperienza rossonera, è arrivato il momento di valutare un vice Theo. Il nome che intriga di più la dirigenza del Milan sembrerebbe Parisi. L’Empoli chiede 15 milioni di euro per il classe 2000, cifra ritenuta leggermente alta da parte del club rossonero.