Calciomercato Milan, nuovo nome per il centrocampo: di chi si tratta

Il Milan ha bisogno di rivoluzionare e pochi calciatori rimarranno come perni fissi della rosa. Il reparto d’attacco è quello più urgente da sistemare, dopo di che si passa al centrocampo, dove le uniche certezze rimangono Tonali e Bennacer. Maldini cerca di inserire in rosa forze fresche, come il giovane profilo dell’Empoli che sta stupendo tutta la Serie A.

Milan, Baldanzi per la mediana

Il nuovo nome per sistemare il centrocampo del Milan è quello di Tommaso Baldanzi, giovane talento dell’Empoli che sta dimostrando a suon di ottime prestazioni, di meritarsi il tentativo di giocare con una big. Maldini lo osserva e la cifra per portarlo a casa si aggira attorno ai 30mln di euro.