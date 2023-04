Calciomercato Roma, nuova idea per l’attacco: le ultime

Ritorno di fiamma per l'ex giocatore che potrebbe sostituire Belotti

La Roma torna a parlare di mercato e lo fa partendo dal reparto d’attacco, che al momento risulta essere il problema principale. Con ogni probabilità sarà totalmente rinnovato. Abraham è molto vicino al ritorno in Premier, dopo una stagione che ha illuso tutti, mentre Belotti combatte ma non segna e questo a Mourinho, di certo, non basta. Bisognerà agire di nuovo sul mercato, ma un obiettivo già c’è.

Roma, Mourinho vuole Arnautovic

Josè Mourinho, come tutti ben sappiamo, tende ad avere la rosa composta da Bad Boys e l’intento è quello di inserirne più possibile. Arnautovic sembra essere il giocatore adatto a prendere il posto del Gallo, visto anche il passato già avuto con il tecnico lusitano, potrebbe essere un’ottima alternativa.