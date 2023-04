Cittadella-Parma, probabili formazioni e dove vederla

Il Parma punta i play-off

Cittadella-Parma, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Tombolato di Cittadella. Parma a caccia dei tre punti, fondamentali per la zona play-off; Cittadella, invece, bloccato in zona salvezza, prova ad allungare sulle concorrenti per evitare i play-out. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Cittadella-Parma, probabili formazioni

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Del Fabro, Perticone, Giraudo; Mastrantonio, Branca, Crociata; Vita; Maistrello, Antonucci. All.: Gorini.

PARMA (4-2-3-1): Buffon; Delprato, Osorio, Cobbaut, Coulibaly; Estevez, Juric; Zanimacchia, Vazquez, Man; Benedyczak.