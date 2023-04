Como-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Il Genoa ospite a Como

Como-Genoa, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Senigallia di Como. Il Genoa di Gilardino, attualmente secondo, cerca punti per allungare sulle inseguitrici e mettere un altro tassello importante sulla pratica promozione. I padroni di casa, invece, provano a allontanarsi ulteriormente dalla zona play-out. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Como-Genoa, probabili formazioni

Como (3-5-2): Gomis; Odenthal, Canestrelli, Binks; Vignali, Da Cunha, Bellemo, Faragò, Ioannou; Cerri, Cutrone. Allenatore: Longo.