Frosinone-Ascoli, probabili formazioni e dove vederla

Frosinone-Ascoli, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Padroni di casa, in periodo non entusiasmante, a caccia di punti per chiudere il prima possibile la pratica promozione. L’Ascoli, invece, prova l’allungo definitivo sulla zona rossa della classifica. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Frosinone-Ascoli, probabili formazioni

Frosinone (4-3-3): Turati, Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Ctali, Rohoden, Boloca, Gelli, Moro, Insigne.

Ascoli (3-5-2): Leali, Donati, Botteghin, Simic, Falasco, Collocolo, Buchel, Caligara, Forte, Mendes.