Palermo-Cosenza, probabili formazioni e dove vederla

A Palermo si chiude la giornata di B

Palermo-Cosenza, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 20.30 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Rosanero proveranno a riprendersi i tre punti, dopo la sconfitta di Parma, per restare in zona play-off. Formazione calabrese, in grande condizione, cerca altri punti salvezza. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Palermo-Cosenza, probabili formazioni

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Brunori, Soleri.



COSENZA (4-4-2): Micai; Rispoli, Vaisanen, Meroni, Martino; Marras, Brescianini, Voca, Florenzi; Nasti, Delic.