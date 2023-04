Perugia-Modena, probabili formazioni e dove vederla

Il Modena ospite al Curi

Perugia-Modena, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Renato Curi di Perugia. Padroni di casa alla ricerca di una vittoria fondamentale per uscire dalla zona play-out, ospiti che, invece, provano ad avvicinarsi alla zona play-off. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Perugia-Modena, probabili formazioni

Perugia (3-4-1-2): Furlan; Rosi, Angella, Struna; Casasola, Capezzi, Iannoni, Paz; Luperini; Matos, Di Carmine.

Modena (4-3-2-1): Gagno; Oukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti; Magnino, Gerli, Armellino; Tremolada, Falcinelli; Strizzolo.