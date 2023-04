Pisa-Cagliari, probabili formazioni e dove vederla

Spareggio play-off a Pisa

Pisa-Cagliari, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 18 all’Arena Garibaldi di Pisa. Nerazzurri a caccia di riscatto dopo la sconfitta di Cosenza in un vero e proprio scontro diretto per i play-off. Infatti, i due club sono distanziati soltanto da un punto (Pisa a 45, Cagliari a 46). L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Pisa-Cagliari, probabili formazioni

Pisa (4-3-2-1): Nicolas; Esteves, Caracciolo, Barba, Beruatto; Tourè, Nagy, Marin; Morutan, Moreo; Gliozzi.

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Obert, Dossena, Azzi, Di Pardo; Makoumbou, Nandez, Lella; Mancosu; Lapadula, Luvumbo.