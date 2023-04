Reggina-Venezia, probabili formazioni e dove vederla

Reggina alla ricerca di una vittoria casalinga che manca da molto

Reggina-Venezia, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Padroni di casa che cercano conferme dopo il risultato positivo in trasferta contro il Perugia e provano a riprendersi i tre punti in casa che, ormai, mancano dal 25 febbraio. Venezia, in ottima condizione, va a Reggio Calabria per raccogliere punti e allontanarsi dalla zona play-out. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Reggina-Venezia, probabili formazioni

REGGINA (3-5-2): Colombi; Cionek, Camporese, Terranova; Bouah, Fabbian, Crisetig, Liotti, Di Chiara; Canotto, Menez.

VENEZIA (3-4-1-2): Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Zampano; Ellertsson; Pohjanpalo, Johnsen.