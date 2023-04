Il Bari batte il Sudtirol

Il Frosinone batte 2-0 l’Ascoli e porta il vantaggio sul Genoa a sei lunghezze, i rossoblu pareggiano a Como dopo essere stati in vantaggio di due reti, nel finale Mancuso regala il pari alla squadra di Longo. Finisce in parità il match tra Pisa e Cagliari, il Parma vince a Cittadella così come il Bari che espugna il Druso al 91′.

I risultati

FROSINONE-ASCOLI 2-0

41′ Lucioni, 50′ Mulattieri

COMO-GENOA 2-2

24′ Strootman (G), 57′ Coda (G), 62′ Cutrone (C), 89′ Mancuso (C)

REGGINA-VENEZIA 1-0

10′ autorete Ceppitelli

SUDTIROL-BARI 0-1

90+4’ Morachioli

BRESCIA-TERNANA 1-0

5‘ Jallow

CITTADELLA-PARMA 0-1

21′ Camara

PERUGIA-MODENA 0-1

46′ Gerli

BENEVENTO-SPAL 1-3

33′ Prati (S), 37′ Foulon (B), 51′ Celia (S), 66′ Moncini (S)

PISA-CAGLIARI 0-0

PALERMO-COSENZA ore 20.30