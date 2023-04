Sudtirol-Bari, probabili formazioni e dove vederla

Sudtirol-Bari, match valido per la 32esima giornata di Serie B, è in programma alle 15 allo stadio Druso di Bolzano. Scontro fondamentale per entrambe, per inseguire il Genoa e sognare la promozione diretta. L’incontro sarà disponibile in diretta tv su Sky e streaming su DAZN, Helbiz Live (presente su Prime Video), Now TV e Sky Go.

Sudtirol-Bari, probabili formazioni

Sudtirol (4-4-2): Poluzzi, Curto, Zaro, Masiello, Celli, De Col, Fiordilino, Rover, Siega, Odogwu, Mazzocchi.

Bari (4-3-3): Caprile, Pucino, Di Cesare, Vicari, Mazzotta, Maiello, Maita, Benedetti, Bellomo, Antenucci, Cheddira.